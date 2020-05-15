Korona kabusu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kabusu büyüyor. İlk olarak bir futbolcu ve kulüp çalışanı olmak üzere 2 kişide pozitif sonuca rastlanmasının ardından siyahbeyazlılar çarşamba günü yeniden teste tabi tutulmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlar dahil toplam 100 kişiye test uygulanmıştı. Testin sonuçları dün açıklandı ve korkulan oldu. Kulüpte biri başkan Çebi olmak üzere 8 kişide daha pozitif sonuca rastlandığı ortaya çıktı.



ANTRENMANDA MI KAPTILAR

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi. Son vakalarla birlikte siyah-beyazlılarda koronavirüs taşıyan hasta sayısı 10'a yükseldi. Testi pozitif çıkan isimlerin kimler olduğu ilk başta açıklanmasa da daha sonra yeni bir duyuru ile Çebi'nin hastalığa yakalandığı bildirildi. Beşiktaş'ta idmanların başlamasından kısa bir süre sonra vakaların artması ''Antrenmanlarda mı kaptılar' sorusunu akıllara getirdi. Yönetimin şimdi nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.



İDMANLAR TAMAMEN İPTAL

Beşiktaş, bugün açıklanan sonuçların negatif çıkması halinde yeniden antrenmanlara start verecekti. Hatta siyahbeyazlıların hafta sonu yapılacak sokağa çıkma yasağında özel izinle idman yapacağı belirtiliyordu. Ancak son sonuçların ardından çalışmalar ucu açık bir tarihe kadar ertelendi.

Testi pozitif çıkan Çebi konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu... İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" dedi.



BİR YÖNETİCİ İKİ DE FUTBOLCU

Duhulıye.com'un iddiasına göre yeni vakalarda yine bir futbolcunun yer aldığı ifade edildi. Ayrıca başkan Ahmet Nur Çebi dışındaki diğer pozitif vakaların Ümraniye Tesisleri müdürü, 1 malzemeci ve 2 temizlik görevlisinde görüldüğü öne sürüldü.



PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

TFF, liglerin başlangıç tarihi olarak 12 Haziran ilanında bulunmuştu. Yeniden yapılacak santraya 1 aydan kısa bir süre kala Beşiktaş'ta vakaların artması akıllara 'Lig devam edecek mi' sorusunu getirdi. Çünkü tedaviler tamamlansa bile kalan süre hem Beşiktaş'ın maçlara hazırlanması hem de rakip takım oyuncuları için tehdit oluşturabilir.