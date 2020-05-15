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15 Mayıs 2020, Cuma
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Kasapoğlu’ndan telefon

Kasapoğlu’ndan telefon

Spor bakanı, Nur Çebi’yi arayarak ‘Geçmiş olsun’ dedi.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Başkanı 'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi alan Kasapoğlu, Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.
  1. 15.5.2020
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