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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın ikinci sırada

ikinci sırada

Sergen Yalçın ikinci sırada

'de koronavirüs arası yaşanırken, 2020 yılının ilk dört ayında hakkında en fazla haber çıkan teknik direktörler de belli oldu.

Süper Lig'de koronavirüs arası yaşanırken, 2020 yılının ilk dört ayında hakkında en fazla haber çıkan teknik direktörler de belli oldu. , 2020 yılı Ocak-Nisan tarihleri arasında en çok habere konu teknik direktörlerden biri durumunda. 7 bin 20 haber çıkışı tespit edilen ilk sıraya yerleşirken, en çok konuşulan ikinci isim de 4 bin 450 haberle Sergen Yalçın oldu.
  1. 15.5.2020
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