Lens o parayı bırakmaz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Lens o parayı bırakmaz

o parayı bırakmaz

Lens o parayı bırakmaz

medyası Feyenoord'un istediği 'in transferinin mümkün olmadığını yazdı.

medyası Feyenoord'un istediği 'in transferinin mümkün olmadığını yazdı. Haberde oyuncunun 'tan 2.2 milyon euro kazandığı için bu parayı bırakmak istemeyeceği yazıldı. Siyahbeyazlıların zorda olduğu teklifi kabul edeceği ama Lens'in daha az bir rakama gelmeyeceği belirtildi.
  1. 15.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lens o parayı bırakmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA