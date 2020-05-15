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15 Mayıs 2020, Cuma
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: Geçmiş olsun

Fenerbahçe: Geçmiş olsun Beşiktaş

'ta 8 vakanın daha ortaya çıkmasıyla başta olmak üzere pek çok kulüpten geçmiş olsun mesajları geldi.

'ta 8 vakanın daha ortaya çıkmasıyla başta olmak üzere pek çok kulüpten geçmiş olsun mesajları geldi. ve TBF'nin sitelerinden de mesajları paylaşıldı. Diğer ve ikinci lig ekipleri, resmi sitelerinden siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajları geçti.
  1. 15.5.2020
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