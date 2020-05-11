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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yunan basını yazdı! " Bua transferinde cesaretlendi"

Yunan basını yazdı! "Beşiktaş Bua transferinde cesaretlendi"

'ta son dakika gelişmesi... Kısa süre önce Baselli futbolcu ile siyah beyazlıların yakın temas kurduğu aktarılırken, Yunan ekibi Olimpiakos'un araya girdiği belirtilmişti. Fosonline.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde Beşiktaş'ın artık transferde bir adım önde oluğunu duyurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferinde atağa kalktı... Yunan kaynaklar okuyucularına aktardığı haberde, Olimpiakos'un transferde geri çekildiğini ve Beşiktaş'ın 'daha da cesaretlendiğini' duyurdu.

Fosonline.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili bildirdiği haber şu şekilde;

"Beşiktaş, Bua için 'cesaretlendi' çünkü Olimpiakos onu bekletti.

Son günlerde Yunanistan'da Olimpiakos'un Bua transferinde gaza bastığı yazılırken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalındı. Kırmızı beyazlıların transferde geri çekildiği ve bu durumun Beşiktaş'ı bir adım öne taşıdığı aktarıldı.

İsviçreli kanat oyuncusu, kendisine gelecek teklifleri bekliyor ve sezonun sona ermesinin ardından yeni takımına kavuşacağını umuyor. Evet, Bua'nın 30 Haziran'da Basel ile sözleşmesi sona eriyor ve FIFA kuralları gereğince son 6 ay istediği kulüple görüşmesi yapma hakkına sahip.

Türklerin gündeminde Bua var. İsviçreli kanat oyuncusu için Olimpiakos tercihi daha yüksek gibi görünüyordu. Ancak şimdi, Olimpiakos'un Bua transferini 'dondurma' isteğinden dolayı, Kara Kartal, ibrenin kendilerine döndüğüne inanıyor. Öte yandan Beşiktaş, Bua için son teklifini hazırlıyor."

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 14:27
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