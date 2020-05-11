Yunan basını yazdı! "Beşiktaş Bua transferinde cesaretlendi"
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Kısa süre önce Baselli futbolcu Kevin Bua ile siyah beyazlıların yakın temas kurduğu aktarılırken, Yunan ekibi Olimpiakos'un araya girdiği belirtilmişti. Fosonline.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde Beşiktaş'ın artık transferde bir adım önde oluğunu duyurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş Kevin Bua transferinde atağa kalktı... Yunan kaynaklar okuyucularına aktardığı haberde, Olimpiakos'un transferde geri çekildiğini ve Beşiktaş'ın 'daha da cesaretlendiğini' duyurdu.
Fosonline.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili bildirdiği haber şu şekilde;
"Beşiktaş, Bua için 'cesaretlendi' çünkü Olimpiakos onu bekletti.
Son günlerde Yunanistan'da Olimpiakos'un Bua transferinde gaza bastığı yazılırken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalındı. Kırmızı beyazlıların transferde geri çekildiği ve bu durumun Beşiktaş'ı bir adım öne taşıdığı aktarıldı.
İsviçreli kanat oyuncusu, kendisine gelecek teklifleri bekliyor ve sezonun sona ermesinin ardından yeni takımına kavuşacağını umuyor. Evet, Bua'nın 30 Haziran'da Basel ile sözleşmesi sona eriyor ve FIFA kuralları gereğince son 6 ay istediği kulüple transfer görüşmesi yapma hakkına sahip.
Türklerin gündeminde Bua var. İsviçreli kanat oyuncusu için Olimpiakos tercihi daha yüksek gibi görünüyordu. Ancak şimdi, Olimpiakos'un Bua transferini 'dondurma' isteğinden dolayı, Kara Kartal, ibrenin kendilerine döndüğüne inanıyor. Öte yandan Beşiktaş, Bua için son teklifini hazırlıyor."
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 14:27
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan basını yazdı! "Beşiktaş Bua transferinde cesaretlendi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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