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10 Mayıs 2020, Pazar
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’ya teklif

Beko’ya yeni teklif

Yenı sponsor arayışlarında bulunan yönetimi, forma sırt reklamı sponsoru 'ya, " farkı verin sizi göğüse alalım" teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Yenı sponsor arayışlarında bulunan yönetimi, forma sırt reklamı sponsoru 'ya, " farkı verin sizi göğüse alalım" teklifinde bulunacağı öğrenildi. Sırt reklam sponsoru bulmanın daha kolay olduğuna inanan siyah- beyazlı yönetim, Beko ile anlaşma sağladığı taktirde sırt reklamı için sponsor arayışı içine girecek.
  1. 10.5.2020
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