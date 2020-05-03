Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı!

Beşiktaş'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, Mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

BUGÜN GELİRLERSE 17 MAYIS'A KADAR KARANTİNA!

4 oyuncu bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacaklar. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.