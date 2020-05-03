Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı!
Corona virüsü arası sonrası saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul’a dönmedi. Borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.
Beşiktaş'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, Mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.
BUGÜN GELİRLERSE 17 MAYIS'A KADAR KARANTİNA!
4 oyuncu bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacaklar. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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