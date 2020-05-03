Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı! | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı!

Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı!

Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı!

Corona virüsü arası sonrası saha çalışmalarına başlayan 'ta N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde ’a dönmedi. Borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde 'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, Mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

BUGÜN GELİRLERSE 17 MAYIS'A KADAR KARANTİNA!

4 oyuncu bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacaklar. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.

  1. 3.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal'ın yıldızları kayıplara karıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA