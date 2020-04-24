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24 Nisan 2020, Cuma
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Bilic Vida’yı istedi

Bilic Vida’yı istedi

Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ve futbolcularla indirim konusunda temaslara başlayan 'ta en yüksek maaş alan isimlerden birisi olan 'ya 'in çalıştırdığı talip oldu.

Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ve futbolcularla indirim konusunda temaslara başlayan 'ta en yüksek maaş alan isimlerden birisi olan için flaş bir iddia geldi. Hırvatistan'da yayın yapan Sportske kanalı, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyu satmak istediğini ve başarılı stoperin en büyük talibinin Beşiktaş'ın eski hocası 'in takımı olduğunu iddia etti.
  1. 24.4.2020
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