Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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'dan ! Bu kez beğenildi

Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi

'ın transfer gündeminde yer alan Anderson , corona virüsü nedeniyle 'daki evinde vakit geçirirken, saç tarzında ilginç bir değişikliğe daha gitti. Geçtiğimiz günlerde yeni saç stilini hesabından paylaşan yıldız futbolcu, tarzı beğenilmeyince yeni bir değişiklik yaptı. Talisca'nın son saç stili takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

hayatını Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson , 4 gün önce değiştirdiği yeni saç stilinden çabuk vazgeçti. İsmi 'la anılan Brezilyalı yıldız, röfleli saçlarından gelen tepkiler üzerine vazgeçerken, yeni stilini sosyal medyadan paylaştı.

Yıldız ismin yeni tarzı bir öncekine göre kullanıcılar tarafından bu kez geçer not aldı.

Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi

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  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 23:47
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