Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca, corona virüsü nedeniyle Brezilya'daki evinde vakit geçirirken, saç tarzında ilginç bir değişikliğe daha gitti. Geçtiğimiz günlerde yeni saç stilini sosyal medya hesabından paylaşan yıldız futbolcu, tarzı beğenilmeyince yeni bir değişiklik yaptı. Talisca'nın son saç stili takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.
Futbol hayatını Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca, 4 gün önce değiştirdiği yeni saç stilinden çabuk vazgeçti. İsmi Beşiktaş'la anılan Brezilyalı yıldız, röfleli saçlarından gelen tepkiler üzerine vazgeçerken, yeni stilini sosyal medyadan paylaştı.
Yıldız ismin yeni tarzı bir öncekine göre kullanıcılar tarafından bu kez geçer not aldı.
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- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 23:47
- Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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