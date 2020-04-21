Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi

Futbol hayatını Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca, 4 gün önce değiştirdiği yeni saç stilinden çabuk vazgeçti. İsmi Beşiktaş'la anılan Brezilyalı yıldız, röfleli saçlarından gelen tepkiler üzerine vazgeçerken, yeni stilini sosyal medyadan paylaştı.

Yıldız ismin yeni tarzı bir öncekine göre kullanıcılar tarafından bu kez geçer not aldı.