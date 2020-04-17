Talisca'nın yeni imajına yorum yağdı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Talisca'nın yeni imajına yorum yağdı!

'nın yeni imajına yorum yağdı!

Talisca'nın yeni imajına yorum yağdı!

Bir süredir 'ın transfer gündemini meşgul eden Anderson , saç stilini değiştirdi. Yıldız futbolcu saçlarının yeni halini sosyal medyadan paylaşırken taraftarlardan da fotoğrafa yorum yağdı.

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson bu kez de yeni saç stili ile gündem oldu. Bir süredir 'ın transfer gündeminde bulunan siyah-beyazlıların eski yıldızı, saçlarının yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Beşiktaşlı taraftarların sevdiği bir isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni tarzı, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri oyuncuya övgüler yağdırırken, kimileri de Talisca'nın yeni imajına geçer not vermedi.


  1. 17.04.2020
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