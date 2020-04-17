Talisca'nın yeni imajına yorum yağdı!
Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul eden Anderson Talisca, saç stilini değiştirdi. Yıldız futbolcu saçlarının yeni halini sosyal medyadan paylaşırken taraftarlardan da fotoğrafa yorum yağdı.
Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca bu kez de yeni saç stili ile gündem oldu. Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan siyah-beyazlıların eski yıldızı, saçlarının yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.
Beşiktaşlı taraftarların sevdiği bir isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni tarzı, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri oyuncuya övgüler yağdırırken, kimileri de Talisca'nın yeni imajına geçer not vermedi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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