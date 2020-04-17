Bıyıktay: İşimiz zor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Bıyıktay: İşimiz zor

Bıyıktay: İşimiz zor

'nın başantrenörü , ertelenen ligin bu sezon için oynanmasının kolay olmadığını söyledi.

'nın başantrenörü , ertelenen ligin bu sezon için oynanmasının kolay olmadığını söyledi. Bıyıktay, "Ülkesine gitmiş oyuncuyu geri getiremezsiniz. Bazı takımlar oyuncularla anlaşarak kontratlarını feshetti, gelmeleri mümkün değil. Gönlüm oynanmasından yana ama kolay değil. TBF ve FIBA'nın bazı kolaylıklar sağlaması lazım" dedi.
  1. 17.4.2020
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