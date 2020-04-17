Carrillo ilk değil - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Carrillo ilk değil

Carrillo ilk değil

Carrillo ilk değil

'yu 'a öneren menajer 'nun, siyah-beyazlılara ilk operasyonu değil bu.

Andre Carrillo'yu 'a öneren menajer 'nun, siyah-beyazlılara ilk operasyonu değil bu. Perulu menajer daha önce de Ruidiaz, Trauco ve Farfan'ı da Beşiktaş'a getirmeye çalışmıştı. 'da oynayan Hurtado'nun da menajeri olan Biancato, Carrillo için Beşiktaş'tan olumlu cevap alamazsa Konyaspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.
  1. 17.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Carrillo ilk değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA