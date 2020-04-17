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17 Nisan 2020, Cuma
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Karius’la karşılıklı fesih görüşmesi

Karius’la karşılıklı fesih görüşmesi

'ta , 'un yaptığı tüm feda tekliflerine rağmen kalmasını istemediğini yönetime iletti.

'ta , 'un yaptığı tüm feda tekliflerine rağmen kalmasını istemediğini yönetime iletti. Başarılı teknik adam önce 'dan bonservisini bedava almayı teklif eden, daha sonra da feda öneren Alman kalecinin Beşiktaş'a bir türlü konsantre olamadığını iddia ederek "Kalmasının bize faydası olmaz" mesajını verdi. Yönetim de Sergen'den gelen bu rapor üzerine Alman kaleciyle 'ekstra' sezonda devam etmeme kararı aldı. Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshi için harekete geçti.
  1. 17.4.2020
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