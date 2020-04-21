Kartal sahaya indi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal sahaya indi

sahaya indi

Kartal sahaya indi

Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından dün sahaya indi. Ümraniye’deki çalışmanın ilk gününde 5 Kara antrenman yaptı.

Salgın nedeniyle liglerin durmasıyla birlikte takım antrenmanları da bir süreliğine ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına, evlerinde bireysel olarak devam ediyordu. Sahaya inen ilk takımlardan birisi oldu. 19 Mart Perşembe gününün ardından tam 1 ay sonra Beşiktaş 'nde antrenman gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde futbolculardan Burak, Ljajic, Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldı. Siyah-beyazlı ekibin, teknik direktör 'ın belirlediği listelerle gruplar halinde antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor.
  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA