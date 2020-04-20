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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Nurullah için söz alındı

Nurullah için söz alındı

Başkanı 'nin, genç kaleci 'ın transferi için Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

Başkanı 'nin, genç kaleci 'ın transferi için Başkanı ile görüştüğü belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yıldırım'ın, 'e çıkma yolunda kaleci Nurullah'a ihtiyaçları olduğunu söylediği, Ahmet Nur Çebi'nin ise gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak Samsunspor'a her türlü oyuncu takviyesi yapma sözü vererek ikna ettiği iddia edildi.
  1. 20.4.2020
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