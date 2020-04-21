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21 Nisan 2020, Salı
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antrenmanlarına devam ediyor!

Beşiktaş antrenmanlarına devam ediyor!

Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen ara sonrası futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, sahaya inen ilk takımlardan birisi olmuştu. Siyah-beyazlılarda, dün yapılan ilk antrenmanın ardından bugün de 8 isim 'ne gelerek bir çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan antrenmanda , Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir, Utku Yuvakuran yer aldı. Bugün gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise , , Güven Yalçın, , Tyler Boyd, ve genç kaleci Ersin Destanoğlu; kondisyoner Stefano Marrone önderliğinde çalışma yaptı.

Dün yapılan antrenman sonrasında da takım kaptanı Burak Yılmaz, başkan ile görüşme gerçekleştirmişti. Antrenmanın ardından, geçtiğimiz hafta sözleşme konusunda hakkında birçok haber çıkan Dorukhan Toköz'ün de tesisleri gelip, bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

YARINKİ ANTRENMAN SONRASINDA HAFTA BAŞINA KADAR ARA
Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin gruplar halinde sürdürdüğü antrenmanlara yarın yapılacak antrenman sonrasında hafta başına kadar ara verilecek. Cumhurbaşkanı 'ın 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini planladıklarını açıklaması üzerine, siyah-beyazlılar da bu tarihlerde tesislerde antrenman yapmayacak. Bu tarihlerin ardından hafta başında tekrardan gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

4 İSİM ÜLKELERİNDE
'ta 4 yabancı isim yönetimden aldıkları izinle ülkelerine dönmüştü. Yönetimle yaptıkları görüşmelerle ülkelerine gitme talepleri olumlu karşılanan Kevin N'Koudou, Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz ve , geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek hafta yapılacak antrenmanlarda da bu dört ismin yer alması beklenmiyor.

  1. 21.04.2020
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