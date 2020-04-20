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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Kiralıklar kalacak

Kiralıklar kalacak

ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon edilen ama 'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı.

ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon edilen ama 'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin sadece milli yıldız 'ı zorlayacak yerli ya da yabancı genç bir forvet alacağı belirtildi.
  1. 20.4.2020
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