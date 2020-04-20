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20 Nisan 2020, Pazartesi
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sahaya iniyor

Beşiktaş sahaya iniyor

, 'nde çalışmalara başlıyor. , dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi.

, 'nde çalışmalara başlıyor. , dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi. Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye'de sürdürecek. İdmanlarda oyuncuların güç ve kordinasyon çalışmaları yaparak zinde tutulması hedefleniyor. Profesyonel çalışanların Ümraniye'de yer almayacağı, sadece antrenör ve futbolcu grubunun olacağı öğrenildi.
  1. 20.4.2020
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