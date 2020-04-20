Isimat Mirin gemileri yaktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Isimat Mirin gemileri yaktı

Isimat Mirin gemileri yaktı

Isimat Mirin gemileri yaktı

'ın geçen sezon devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Isimat-Mirin, eski takımı PSV'ye dönmek istediğini söyledi.

'ın geçen sezon devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Isimat-Mirin, eski takımı PSV'ye dönmek istediğini söyledi. Toulouse tarafından satın alma opsiyonunun kullanılmama kararı alındığı ve 'a geri döneceği konuşulurken, Mirin'den açıklama geldi. Beşiktaş ile 2022'ye kadar kontratı olan Fransız oyuncu, "Veda etme şansı bulamadım.Eindhoven'a döneceğim" ifadelerini kullandı.
  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Isimat Mirin gemileri yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA