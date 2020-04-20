Pas benden, gol Burak’tan

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgınından dolayı spor müsabakalarına ara verildiği bugünlerde sosyal medya canlı yayınlarıyla taraftarları, sporcu ve yöneticilerle buluşturmaya devam ediyor. Siyahbeyazlılarını dünkü canlı yayın konuğu futbolculardan Kevin N'Koudou oldu. Çok güçlü bir şeklide sahalara döneceğini belirten N'Koudou, takım arkadaşı Burak Yılmaz'a takılmadan da geçmedi ve "Burak Yılmaz'dan asistlerim konusunda dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda" dedi.

N'Koudou şöyle devam etti: "Çok dikkatli olmanız, evde kalmanız, kurallara uymanız lazım. Şakası yok. Biz de futbolu ve sahada olmayı çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar birlikte olacağız. Sürekli aynı mekanın içinde olmak ister istemez etkiledi ama hayata bakış anlamında değişen bir şey yok. Ailem, sevdiklerim yanımdaysa, sağlıklarımız yerindeyse böyle bir dönem için şükretmek gerekiyor. Bundan sonrasında kurallara uyup, dikkatli davranıp bunun düzelmesi için Allah'a dua edeceğiz."



TELEFONLA OYUN TARİF EDİYORUZ!

Karantina sürecinin kendisini çok fazla etkilemediğini belirten N'Koudou, "Benim için değişen pek bir şey yok. Aynı alışkanlıklarım devam ediyor. Evde çocuklarımla ilgileniyorum, video oyunlarıyla vakit geçiriyorum hatta Burak Yılmaz beni aradı ve bir oyunda bölümü nasıl geçeceğini bana sordu. Takım arkadaşlarım Diaby, Lens ve Boateng ile sürekli telefonda görüşüyoruz" diye konuştu.