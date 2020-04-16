Taviz veremeyiz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Taviz veremeyiz

Taviz veremeyiz

Taviz veremeyiz

Gelirleri neredeyse durma noktasına gelen ’ta Başkan yönetimi, futbolcu kontratlarında taviz vermemekte kararlı.

Koronavirüs'ün yarattığı ekonomik sıkıntılar futbol kulüplerini de derinden vurdu. Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Kulübü'nde yönetimi futbolcu kontratlarında taviz vermemekte kararlı. Siyah-beyazlı yöneticiler duhuliye.com'a yaptığı açıklamada; "Gelinen nokta herkesin malumu, yayın, stad, transfer gelirleri durmuş durumda. artarak devam etmekte. Bu bağlamda futbolcularla oturup konuşacağız, vereceğimiz rakamların üstüne çıkılmayacak, isteyen gelir imza atar, isteyen kendine takım bulur, isteyen hakkını hukuki yollardan arar. Formamızı giyecek birçok genç futbolcumuz var. Artık dönemine geçmeliyiz, kontrata imza atarlar karşılığını gücümüz doğrultusunda biz değerlendiririz. Birkaç tecrübeli oyuncuyu tutup yolumuza gençlerle devam ederiz. Dünyadaki diğer kulüplerde farklı yol izlemiyor, bundan sonra her şey çok farklı olacak. Taraftarımızda buna alışmalı" ifadelerini kullandılar.

  1. 16.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taviz veremeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA