Taviz veremeyiz
Gelirleri neredeyse durma noktasına gelen Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi, futbolcu kontratlarında taviz vermemekte kararlı.
Koronavirüs'ün yarattığı ekonomik sıkıntılar futbol kulüplerini de derinden vurdu. Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi yönetimi futbolcu kontratlarında taviz vermemekte kararlı. Siyah-beyazlı yöneticiler duhuliye.com'a yaptığı açıklamada; "Gelinen nokta herkesin malumu, yayın, stad, transfer gelirleri durmuş durumda. Borçlarımız artarak devam etmekte. Bu bağlamda futbolcularla oturup konuşacağız, vereceğimiz rakamların üstüne çıkılmayacak, isteyen gelir imza atar, isteyen kendine takım bulur, isteyen hakkını hukuki yollardan arar. Formamızı giyecek birçok genç futbolcumuz var. Artık Süleyman Seba dönemine geçmeliyiz, kontrata imza atarlar karşılığını gücümüz doğrultusunda biz değerlendiririz. Birkaç tecrübeli oyuncuyu tutup yolumuza gençlerle devam ederiz. Dünyadaki diğer kulüplerde farklı yol izlemiyor, bundan sonra her şey çok farklı olacak. Taraftarımızda buna alışmalı" ifadelerini kullandılar.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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