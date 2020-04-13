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13 Nisan 2020, Pazartesi
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’den indirim

Victor Ruiz’den indirim

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı. Ruiz'in idmanlar başlamadan 15 gün önce 'a dönmeyi ve 1.2 milyon euro olan maaşından da 200 bin euro indirimi kabul ettiği dile getirildi.
  1. 13.4.2020
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