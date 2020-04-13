Parkta çalışıyor

Evlerinde çalışmalarını sürdüren futbolculardan Caner Erkin, dün ilginç bir paylaşım yaptı. Evinin bahçesinde antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli futbolcu, kızı Mihran Ela'nın oyun parkında topla slalom çalışması yaptı bu görüntü büyük beğeni topladı.