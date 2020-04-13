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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Koşu bandı yasak

Koşu bandı yasak

Oyuncular koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinde sürdürüken teknik ekipten bisiklet ve koşu bandına karşı önlem uyarısı geldi.

Oyuncular koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinde sürdürüken teknik ekipten bisiklet ve koşu bandına karşı önlem uyarısı geldi. Performans antrenörü Stefani Marrone, ayak bileği ve tabanına zararı nedeniyle bisiklet ve koşu bandını yasakladı.
  1. 13.4.2020
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