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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Gönül’e yeni teklif

Gönül’e yeni teklif

Yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek için yeni sözleşme teklifini hazırladı.

Yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek için yeni sözleşme teklifini hazırladı. Hali hazırda 1 milyon 650 bin euro ve puan başına 4 bin euro alan 35 yaşındaki sağ beke 7 milyon TL önerilecek. En az 1 yıl daha oynamak isteyen Gökhan, bu teklifi değerlendirmek için süre istedi.
  1. 13.4.2020
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