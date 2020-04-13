Eyvah! Karius kalıyor mu? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Eyvah! Karius kalıyor mu?

Eyvah! Karius kalıyor mu?

Eyvah! Karius kalıyor mu?

'dan kiralanan ve iki sezondur siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkaran kaleci Karius'un takımda kalma ihtimali sık dile getirilir oldu.

Liverpool'dan kiralanan ve iki sezondur siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkaran kaleci Karius'un takımda kalma ihtimali sık dile getirilir oldu. Ruiz ve Boateng gibi isimler ülkelerine dönerken Alman kalecinin 'da kalması "Acaba seneye de mi kalacak?" sorusunu akıllara getirdi. Taraftarlar, endişeyle yönetimin kararını bekliyor.
  1. 13.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eyvah! Karius kalıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA