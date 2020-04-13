Kasaya 600 bin Euro’luk Vida! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kasaya 600 bin Euro’luk Vida!

Kasaya 600 bin Euro’luk Vida!

Kasaya 600 bin Euro’luk Vida!

'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Bir oyuncuya ödeme taahhütü yerine getirilmediği için ekstra 600 bin euro ödenmiş" dediği ismin Vida olduğu ortaya çıktı. döneminde 9 ay maaşını alamayan ve 'ya giden 'ya, 2.8 milyon euro'luk alacağına ekstra 600 bin euro ödendiği belirlendi.

'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Bir oyuncuya ödeme taahhütü yerine getirilmediği için ekstra 600 bin euro ödenmiş" dediği ismin Vida olduğu ortaya çıktı. döneminde 9 ay maaşını alamayan ve 'ya giden 'ya, 2.8 milyon euro'luk alacağına ekstra 600 bin euro ödendiği belirlendi.
  1. 13.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasaya 600 bin Euro’luk Vida! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA