Kasaya 600 bin Euro’luk Vida!
Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Bir oyuncuya ödeme taahhütü yerine getirilmediği için ekstra 600 bin euro ödenmiş" dediği ismin Vida olduğu ortaya çıktı. Fikret Orman döneminde 9 ay maaşını alamayan ve FIFA'ya giden Hırvat Vida'ya, 2.8 milyon euro'luk alacağına ekstra 600 bin euro ödendiği belirlendi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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