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08 Nisan 2020, Çarşamba
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’dan Quaresma paylaşımı

UEFA’dan Quaresma paylaşımı

'nin resmi twitter hesabı, Quaresma ve birlikteliğini unutmadı. Ligin hesabından Portekizli yıldızın, siyah-beyazlı formayla yaptığı birbirinden güzel hareketler paylaşıldı.

'nin resmi twitter hesabı, Quaresma ve birlikteliğini unutmadı. Ligin hesabından Portekizli yıldızın, siyah-beyazlı formayla yaptığı birbirinden güzel hareketler paylaşıldı. Eski başkan ile yaşadığı problemin ardından sezon başı 'ya giden ile ilgili bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

  1. 8.4.2020
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