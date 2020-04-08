UEFA’dan Quaresma paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi twitter hesabı, Quaresma ve Beşiktaş birlikteliğini unutmadı. Ligin sosyal medya hesabından Portekizli yıldızın, siyah-beyazlı formayla yaptığı birbirinden güzel hareketler paylaşıldı. Eski başkan Fikret Orman ile yaşadığı problemin ardından sezon başı Kasımpaşa'ya giden Q7 ile ilgili bu paylaşım binlerce beğeni aldı.