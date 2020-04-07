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07 Nisan 2020, Salı
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'den teklif aldı mı? Kendisi açıkladı

Slaven Bilic Türkiye'den teklif aldı mı? Kendisi açıkladı

'ın eski , corona virüsü karantinasında günlerinin nasıl geçtiğini anlatırken, 'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. 10 gündür 'de izole bir yaşam sürdürdüğünü belirten Hırvat teknik adam, Süper Lig sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Championship ekiplerinden Albion'ı çalıştıran 'ın eski , corona virüsü ve hakkında açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Hırvat teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"10 GÜNDÜR TAMAMEN İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIZ"
Ben ve ailem farklı yerlerdeyiz. Oğlum Londra'da, ailemin bir kısmı Birmingham'da. Disipline bir şekilde yaşıyoruz. , virüsle savaşmak için farklı bir strateji denedi. Çok ciddi olduğunu söyledikleri gibi, normal hayatımıza da devam edebileceğimizi söylediler. Devamında stratejiyi değiştirdiler. 10 gündür tamamen izole olmuş durumdayız.

"OYUNCULARA KİLO ALMAMALARINI SÖYLEDİM"
, insanların morali için çok önemli. Bir yandan da futbol, insanlara neşe ve mutluluk veriyor. Dünyada bu durumda gelişme kaydettiğimiz anda bence futbol tekrar başlamalı. West Bromwich'te çok basit talimatlar verdik. Oyunculara kilo almamaları gerektiğini söyledim. İngiltere hükümetinden ve federasyondan onayı aldığımız anda antrenmanlara başlayacağız. Oyuncularımıza bireysel olarak verdiğimiz programlar son derece basit. Sonuçlar da çok iyi. Belli bir seviyeyi korumaya çalışıyoruz...

"SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALMADIM"
Ayrıldıktan sonra 'den teklif almadım. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailemin yüreğinde özel bir yeri var. Orada çok güzel bir zaman geçirdim. Herkese iyi dileklerimi iletiyorum.

  1. 07.04.2020
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