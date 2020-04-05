Son dakika: Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! Cemil Taşçoğlu...
Beşiktaş'ta son dakika... Siyah beyazlılar corona virüsü (koronavirüsü) sonrası yaşananların ardından kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden oluşan açıklamada; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile ilgili Çebi; başarılı merhum doktor anısına Tıp Bilimine Emek Bursu adı altında sağlık çalışanlarına eğitim bursu vereceklerini duyurdu. Çebi, ek olarak kulüp personellerinin maaşlarının tamamını yatırdıkları müjdesini verdi. Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca; Beşiktaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunulduğu bilgisi verildi.
Beşiktaş'tan son dakika açıklaması... Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na kulüp olarak 1 milyon 903 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
"Bildiğiniz üzere tüm dünya yaklaşık üç aydır Covid-19 salgınıyla topyekûn mücadele halinde. Yarattığı sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri alt üst eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi. Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı.
Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Ayrıca Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarımızda "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" adı altında bizler için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim burcu vermeyi kararlaştırdık. Bağış kampanyasına desteğimizi, kulübümüze mali bir yük
yansıtmadan, Futbol A Takımı Kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen futbolcularımızın katkıları ve yönetim kurulu üyelerimizin de destekleriyle kuruluş tarihimiz olan 1903 yılına ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası olarak belirledik. HALKIN TAKIMI olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak koronavirüs ile mücadelede, çalışanlarımızı mağdur etmemek de en büyük görevlerimizden biri. Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5 aylık süreçte, kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık. Kulübümüzün çat ısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz,
çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gecemizi gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz.
Söz verdi ğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem dışarıda bir sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir.
Sevgi ve saygılarımla,
Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 17:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Son dakika: Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! Cemil Taşçoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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