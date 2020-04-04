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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Adnan Dalgakıran'dan Talisca sorusuna flaş yanıt!

'dan cevabı: Durumumuz yok!

Adnan Dalgakıran'dan Talisca cevabı: Durumumuz yok!

İkinci Başkanı , siyah-beyazlı takıma geri döneceği konuşulan Anderson hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu maddi zorluklara değinen Dalgakıran, "Talisca çok soruluyor. Ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok, yok! 56 milyon Euro bütçemiz var" diyerek Brezilyalı yıldıza kapıları kapattı.

Adı son dönemde yeniden 'la anılan Anderson ile ilgili siyah-beyazlıların İkinci Başkanı , taraftarları üzen bir açıklamada bulundu. Bir hesabında canlı yayına katılan Dalgakıran, Brezilyalı yıldızın yüksek maliyetine dikkat çekerek transferin imkansız olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı yönetici Talisca transferiyle ilgili, "Talisca çok soruluyor. Ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok, yok! 56 milyon Euro bütçemiz var. Normal şartlarda olsaydı, yeni kuracağımız takımda kurallar gereği bütçemizi 35 milyon Euro'ya düşürmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BİTİRİLMİŞ BİR KULÜP!"
Adnan Dalgakıran mali yönden kulübün zor durumda olduğunu da vurgulayıp, yönetimine yüklendi. Dalgakıran, "Şu bilinsin. Beşiktaş, bitirilmiş bir kulüp. Önümüzde mücadele gerektiren 3 yıl var. Kulübümüzün işi kolay değil ama Beşiktaş düzlüğe çıkarılacaktır. Ancak bugün gündem bambaşka. Bizim reform çalışmalarımız var" diye konuştu.

"MENAJERLER FUTBOLCULARI YANLIŞ YOLA SÜRÜKLEYEBİLİR"
Son olarak Dorukhan Toköz ve menajerinin açıklamalarına değinen Dalgakıran, "Futbolcular, menajerlerine çok dikkat etsinler. Onları yanlış yola sürükleyebilirler. Her şey normal gibi hareket menajerler, futbolcuların geleceğini karartabilir. Dostça uyarayım" dedi.

  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 22:27
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