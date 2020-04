Beşiktaş'tan anlamlı hareket!

Beşiktaş Kulübü ve BJK Kabataş Vakfı, sağlık çalışanlarının çocukları ve öğretmenler için burs projesini hayata geçirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BJK Kabataş Vakfı tarafından desteklenen eğitim bursu kapsamında; virüs salgınında hayatını kaybeden 10 sağlık emekçisinin çocuklarının BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda anaokulundan lise kademesine kadar tüm eğitim giderleri vakıf tarafından karşılanacak. Yine virüs ile mücadele kapsamında Öğretmenlik mesleğine saygının bir vefası olarak Kabataş Erkek Lisesi bünyesinde öğretmenlik yapan tüm öğretmenlerin çocuklarının eğitimi de anaokulundan liseye kadar BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda vakıf tarafından karşılanacak.

AHMET NUR ÇEBİ: BU ÖRNEĞİN ÜLKEMİZDE TÜM VAKIFLARIMIZIN DUYARLILIĞI İLE BÜYÜYECEĞİNE İNANCIM TAMDIR

Başkanımız Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada Beşiktaşımızın ülkenin her zor gününde elini taşın altına koyan bir camia olduğunu söyledi. Yaşadığımız zor günlerde eğitimin öneminin ortada olduğunu vurgulayan Çebi sözlerine şöyle devam etti:

"BJK KABATAŞ VAKFI Okulları olarak bu zor günlerde bizler için hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerinin canlarını da biz kendi imkanımız nispetinde okullarımızda evladımız olarak görmek arzusundayız. Sağlıkçılarımızın bu dönemde ortaya koyduğu emeğin karşılığı hiçbir şekilde ödenemez. Bu emeğin simgesi haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet dilerken evladı emanetimizdir ve ailesi ile birlikte bu fonu tıp öğrencilerinin en faydalandığı vakıf fonu yapmaya gayret edeceğiz. BJK KABATAŞ VAKFI olarak bu anlamda öğretmenlik mesleğine saygımızın bir sembolü olarak Kabataş Erkek Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerin evlatlarını da kendi evlatlarımızdan ayırmamayı düşündük. Sağlık ve eğitim alanlarında ilk olan bu örneğin ülkemizde tüm vakıflarımızın duyarlılığı ile büyüyeceğine inancım tamdır. Bu zor günlerde ülke ve aile olmak, bu sahiplenme duygusundan geçer inancındayız. 100 yılı aşkın geleneğimizde karşılaşılan tüm zorlu süreçlerin üstesinden bu şekilde gelindiğine şahit olduk. Tarihimizden aldığımız bu bayrak yarışında, birlikte kurmuş olduğumuz BJK KABATAŞ VAKFI çatısı altında bu geleneği yaşatarak her türlü güçlüğün üstesinden gelmek adına üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyamızın ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde eğitimin önemi her geçen saniye daha da hissedilmektedir. Bizler de ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde cansiparane çalışan Sağlık ve Eğitim Camialarımıza kalıcı bir vefa hizmetini hayata kazandırmayı görev biliyoruz."

HASAN ANIL CANSIZOĞLU: NİCE DR. CEMİL'LERİN YETİŞMESİNE VESİLE OLMAK AZMİNDEYİZ

BJK KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kabataş Erkek Lisesi sıraları bizlere zor zamanlarda kenetlenmeyi ve ülkemize sahip çıkmayı öğretmiştir. Tüm dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. Sağlık emekçilerimizin ortaya koyduğu emeğe bizim yapabildiğimiz sadece bir damladır. Bu mücadelenin kaybı ile simgesi haline gelen kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adına nice sağlık emekçisinin evladına BJK KABATAŞ VAKFI Okulları olarak sahip çıkabilmek ve nice Dr. Cemil'lerin yetişmesine vesile olmak azmindeyiz. Bu cephenin görünmeyen kahramanları her doktoru keşfeden tüm öğretmenlerimize ve öğretmenlik mesleğine vefanın bir simgesi olarak Kabataş Erkek Lisesi'nde görev yapan tüm öğretmenlerimizin evlatlarının da BJK KABATAŞ VAKFI Okulları'nda okuma hakkı olmasına vesile olduk. Bu 112 yıldır camiamızı var eden öğretmenlerimize de borcumuzdu. Bu zor günleri hep birlikte kenetlenerek aşacağımıza inancım tamdır."

ONUR TAŞÇIOĞLU: ÇOCUKLARIMIZIN HER BİRİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İSMİNİ YAŞATACAK

Konuyla ilgili Beşiktaş ve Kabataş camialarına teşekkürlerini ileten Onur Taşçıoğlu ise şu mesajı iletti:

"Kim derdi iki kırmızı, mavi, siyah pinokyo bisikletlerin üzerinden, toprak sahada yaptığımız küçük kale maçlardan, bizi bir ağabey olarak korumalarından bugünlere gelip yine bir ağabey gibi, bir kardeş gibi bir oğul gibi, babamı ve ailemi yüceltip, onun ADINI, YÜREĞİNİ, SEVDASINI, İNSANLIĞINI, ADAM GİBİ ADAMLIĞINI yaşatarak, yine babam gibi işi uğruna, insanlık uğruna, ülkesi uğruna kendini feda eden diğer sağlık emekçilerimizin gencecik çocuklarına, çocuklarımıza, böyle imkanlar doğacak? Kim derdi Anıl Ağabey? Öncelikle sana ve senin de canını vermeye hazır olduğunu bildiğim BJK KABATAŞ VAKFI'na ve tüm Yönetim Kurulu'na, ailemizi bu zor günümüzde yalnız bırakmayan Beşiktaş JK Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür eder, saygılarımı iletirim. Sevgili babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının TIP BİLİMİNE EMEK için yaşatılacak olmasından son derece gururluyum. O da bunu inanıyorum ki; çok isterdi. Geleceğimiz çocuklarımız her biri Dr. Cemil Taşçıoğlu ismini yaşatacak ve onun gibi BİLİM İNSANI olacaklar. Ben de bir evladı olarak BJK KABATAŞ VAKFI Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Burs fonunun büyütülmesi ve yaşaması için ailem adına elimden gelen her çalışmanın bizzat içerisinde olacağım. Babamın tüm meslektaş, öğrenci ve sevenlerinden bu idealimize sahip çıkmasını istiyorum. İstiyorum ki, nice pandemileri bilimle aşalım."