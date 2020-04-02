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02 Nisan 2020, Perşembe
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'den eşine kutlama

Caner Erkin'den eşine kutlama

'ın yıldız oyuncusu Caner, oyuncu eşi ’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Erkin, paylaşımına "Beraber yaşlanacağız inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki kızımızın annesi sensin. Seni çok seviyorum kadınım" notunu düştü. Ovalı da eşinin sürprizine "Ben seni daha
çok" sözleriyle teşekkür etti.

  1. 2.4.2020
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