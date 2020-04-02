Caner Erkin'den eşine kutlama
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner, oyuncu eşi Şükran Ovalı’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Erkin, paylaşımına "Beraber yaşlanacağız inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki kızımızın annesi sensin. Seni çok seviyorum kadınım" notunu düştü. Ovalı da eşinin sürprizine "Ben seni daha
çok" sözleriyle teşekkür etti.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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