Ben olsam ligi tescil ederdim

Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, koronavirüs yüzünden sadece dünya ekonomisinin değil, futbol ekonomisinin de çok değişeceğini ve virüsten sonrasını hiçbir şekilde kestiremediklerini söyledi. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Torunoğulları, Belçika'nın ligi tescil etmesini haklı bularak "Ben olsam Süper Lig'i tescil ederim, küme düşmeyi kaldırıp alttan iki takım alırım. Çünkü kimse liglerin ne zaman oynanacağını kestiremiyor, UEFA da bilmiyor. Beşiktaş'ta bir şey yok. Global olarak da öyle. Tüm dünyada bu sıkıntı var. Çok büyük bir belirsizlik var. Herkes bekliyor, yapılacak da bir şey yok. Artık hiçbir şey kesinlikle eskisi gibi değil" diye konuştu.

VİRÜSTEN ÖNCE VE SONRA

Dünyanın artık "Virüsten önce, virüsten sonra" şeklinde şekilleneceğini belirten Torunoğlları, UEFA ve FIFA'nın tamamen kulüplerden yana tavır alarak yeni kararlar çıkarmaması halinde yönetecek kulüp bulamayacağını ifade etti. Torunoğulları şöyle devam etti: "Kimse önünü göremiyor, büyük bir sıkıntı. Futbolu yönetenler böyle düşünüyor ama ne kadar direnirler bilmiyorum. UEFA kulüplerden taraf olmak zorunda. Diyelim yarın lig başladı, sen stadı dolduramazsın, o insanlar nasıl gelecek stada. UEFA da bunları göz önünde bulundurarak, fazla yıpratmadan karar vermeli. FIFA da aynı şekilde düşünmeli. Beni almazsa ne yapayım UEFA Kupası'na. Öncelikle kulüplerden yana tavır alınması gerekiyor."

BU ADAMI TANIMIYORUM

Dorukhan Toköz bizim 1.5 yıl daha sözleşmesi olan sevdiğimiz bir oyuncumuz. Menajeri hangi kafayla konuştu bilemiyorum. İnsanlık can derdine düşmüş. Transferi, bu tür şeyleri konuşmak da ayıp. Biz menajeriyle temasa geçtik, bu kişiyle değil. Bu menajerin derdi nedir, anlamış değilim. Adamı tanımıyorum da zaten!

RONALDO BIRAKABİLİR

Cristiano Ronaldo ücretinde indirim yapmış. Adam zaten 100 milyon kazanıyor. Yüzde 80'ini bıraksa ne olacak? Kulüplerin yaşaması için, sporun devamı için radikal kararlar alınmalı. Bence önce TFF almalı kararı, sonra UEFA ve FIFA'yla paylaşması gerekiyor. Bu işin şakası yok. Tadı tuzu kaçtı bu işin

KULÜBE PARA GİRMİYOR

Şu anda 2-3 aydır kulübe bir para girişi yok. Daha önceleri giriş olsa da başka bir virüs vardı. O para da bankalara gidiyordu. O virüsten kurtulalım derken buna yakalandık. Seyirciyi stada çağırmak basit değil, psikolojisi çok farklı. Bu durum kaç ay sürer bilmem ama stada götüremezsin seyirciyi.

KULÜP BİLE KALMAYACAK

Uefa ve FIFA'nın para yardımından çok, sözleşmelerde kulüplere tolerans vermesi gerekiyor. Ben, önümüzdeki sezon bu sözleşmelerle devam edemem. Bence tek taraflı feshetme hakkı vermesi gerekiyor. Aksi halde UEFA yönetecek kulüp bulamaz, durum ona gidiyor. Kulüpler ayakta kalacak ki sistem işlesin.

EGO ZAMANI DEĞİL

Yönetim olarak indirim bekliyoruz elbette, aramızda görüşüyoruz bunu. Herkes anlayışla karşılıyor, bunun başka şansı yok. Umarım oyuncular maaşlarında indirime gider, ama şu an öyle bir şey yok. Kulübü korumak zorundayız, başka şansı yok. Benim, onun, kimsenin egosu söz konusu olamaz.

EVDEN DIŞARI ÇIKMASIN!

Eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medyadan, Aras fotoğrafını koyarak transfer açıklaması yapmış. Aras babamın çocuğu değil; amcamın ya da dayımın oğlu da değil. Benim tavsiyem bu arkadaşımız da sağlığına dikkat etsin, evden dışarı çıkmasın, televizyonunu seyretsin, işine baksın.