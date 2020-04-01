Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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'ta sürprizi! ...

Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın...

ekiplerinden 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. 'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar mali konular sebebiyle operasyonu titiz bir şekilde yürütüyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılara önerisi geldi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen golcü futbolcu menajerler tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi.

'ın, maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.

DEMBA BA SÜRPRİZİ
Bu sezon 'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.

SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK
Beşiktaş yönetimi gelecek ve gidecek oyuncular için 'ın raporunu bekliyor. 'nın ismi teknik heyete sunulacak ve Yalçın'ın onay vermesi durumunda eski yıldız için girişimler başlayacak.

  1. 01.04.2020
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