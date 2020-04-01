Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar mali konular sebebiyle operasyonu titiz bir şekilde yürütüyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılara Demba Ba önerisi geldi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen golcü futbolcu menajerler tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi.
Beşiktaş'ın, maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.
DEMBA BA SÜRPRİZİ
Bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.
SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK
Beşiktaş yönetimi gelecek ve gidecek oyuncular için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor. Demba Ba'nın ismi teknik heyete sunulacak ve Yalçın'ın onay vermesi durumunda eski yıldız için girişimler başlayacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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