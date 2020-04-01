Beşiktaş'a müjde! Dorukhan Toköz...
Beşiktaş'a iyi haber geldi... Uzun süren sakatlığının ardından yeniden çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yıldız, corona virüsü nedeniyle sosyal izolasyonda bulunurken, hayatın normale dönmesini ve maçlara çıkabilmeyi dört gözle bekliyor.
Ekim ayında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta dizinden çok ciddi sakatlık geçiren ve kıkırdak ameliyatı olan Dorukhan Toköz, çalışmalarına kendisine verilen programa harfiyen uyarak devam etti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 24 yaşındaki futbolcunun, liglerin başlaması halinde sahaya çıkacak duruma geldiği ifade edildi.
Dorukhan, bu sezon sakatlanmadan önce, 6'sı Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 maçta forma giyebilmişti.
- 01.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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