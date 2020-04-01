Beşiktaş'a müjde! Dorukhan Toköz...

Ekim ayında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta dizinden çok ciddi sakatlık geçiren ve kıkırdak ameliyatı olan Dorukhan Toköz, çalışmalarına kendisine verilen programa harfiyen uyarak devam etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 24 yaşındaki futbolcunun, liglerin başlaması halinde sahaya çıkacak duruma geldiği ifade edildi.

Dorukhan, bu sezon sakatlanmadan önce, 6'sı Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 maçta forma giyebilmişti.