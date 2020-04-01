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01 Nisan 2020, Çarşamba
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'a müjde! ...

Beşiktaş'a müjde! Dorukhan Toköz...

'a iyi haber geldi... Uzun süren sakatlığının ardından yeniden çalışmalarına başlayan , sahalara dönmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yıldız, corona virüsü nedeniyle sosyal izolasyonda bulunurken, hayatın normale dönmesini ve maçlara çıkabilmeyi dört gözle bekliyor.

Ekim ayında 'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta dizinden çok ciddi sakatlık geçiren ve kıkırdak ameliyatı olan , çalışmalarına kendisine verilen programa harfiyen uyarak devam etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 24 yaşındaki futbolcunun, liglerin başlaması halinde sahaya çıkacak duruma geldiği ifade edildi.

Dorukhan, bu sezon sakatlanmadan önce, 6'sı Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 maçta forma giyebilmişti.

  1. 01.04.2020
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