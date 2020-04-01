Beşiktaş sözleşmelerde tavan ücretini belirledi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş sözleşmelerde bu rakamın üstüne çıkmayacak!

sözleşmelerde tavan ücretini belirledi

Beşiktaş sözleşmelerde tavan ücretini belirledi

Yönetimi, oyuncu maaşlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Siyah-beyazlılar bundan böyle sözleşmelerde yıllık 1 milyon Euro'nun üstüne çıkmayacak.

Corona virüsü salgını sonrası dünya futbolunda ciddi bir küçülme yaşanacağı öngörülürken, da kolları sıvadı... Siyah-beyazlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Takvim'de yer alan habere göre bundan sonra yapılacak sözleşmelerde yılık tavan ücretin 1 milyon Euro olması kararlaştırıldı.

Beşiktaş yönetimi bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve mevcut maaşları 1 milyon 750 bin Euro olan ile Caner'e de tavan fiyat olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacak. Hiçbir şekilde bu rakamın üzerine çıkılmayacak.

SÖZLEŞMELER REVİZE EDİLECEK

Artık daha düşük maliyetli transferler yapacak olan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculardan da fedakarlık isteyecek. Yüksek maaş alan ve indirime yanaşmayan oyunculara yollar ayrılacak.

haberin devamı

  1. 01.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş sözleşmelerde tavan ücretini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN