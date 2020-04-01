Beşiktaş sözleşmelerde tavan ücretini belirledi
Beşiktaş Yönetimi, oyuncu maaşlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Siyah-beyazlılar bundan böyle sözleşmelerde yıllık 1 milyon Euro'nun üstüne çıkmayacak.
Corona virüsü salgını sonrası dünya futbolunda ciddi bir küçülme yaşanacağı öngörülürken, Beşiktaş da kolları sıvadı... Siyah-beyazlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Takvim'de yer alan habere göre bundan sonra yapılacak sözleşmelerde yılık tavan ücretin 1 milyon Euro olması kararlaştırıldı.
Beşiktaş yönetimi bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve mevcut maaşları 1 milyon 750 bin Euro olan Gökhan Gönül ile Caner'e de tavan fiyat olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacak. Hiçbir şekilde bu rakamın üzerine çıkılmayacak.
SÖZLEŞMELER REVİZE EDİLECEK
Artık daha düşük maliyetli transferler yapacak olan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculardan da fedakarlık isteyecek. Yüksek maaş alan ve indirime yanaşmayan oyunculara yollar ayrılacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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