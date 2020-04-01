Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal...

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Takvim'de yer alan habere göre corona virüsünün neden olduğu futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı oyuncuya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmak istediği öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkan Elneny, bu karşılaşmalarda iki asiste imzasını attı.