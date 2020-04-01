Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak renklerine bağladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin takımdaki geleceği netleşiyor. İngiliz ekibinin oyuncuyu mevcut durumda satamayacağını düşündüğü için siyah-beyazlılara yeniden kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Takvim'de yer alan habere göre corona virüsünün neden olduğu futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı oyuncuya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmak istediği öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkan Elneny, bu karşılaşmalarda iki asiste imzasını attı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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