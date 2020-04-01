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01 Nisan 2020, Çarşamba
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'a Elneny müjdesi! ...

Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal...

'ın sezon başında 'den kiralık olarak renklerine bağladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin takımdaki geleceği netleşiyor. İngiliz ekibinin oyuncuyu mevcut durumda satamayacağını düşündüğü için siyah-beyazlılara yeniden kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny'yi kulübü satmak istiyordu. Takvim'de yer alan habere göre corona virüsünün neden olduğu futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı oyuncuya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.

ekiplerinden Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmak istediği öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkan Elneny, bu karşılaşmalarda iki asiste imzasını attı.

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  1. 01.04.2020
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