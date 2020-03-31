Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! "Haziranda..."
A Milli Takımımızın eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş, ile ilgili sorulan soruya ise flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
A Milli Takımımızın eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına corona virüsü salgını ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Lucescu'nun açıklamaları:
TuttoMercatoWeb'e konuşan Lucescu, "Evdeyim, gazete okuyorum, işlerimi organize ediyorum. Oğlum Razvan ile konuşuyoruz. Virüsten sonra hepimiz psikologlara gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışık değil, özellikle de sporcular. İletişime devam etmek lazım, yoksa hepimiz evde deliririz." ifadelerini kullandı.
"DİYETLERE GİRİLMESİ GEREK"
Üst düzey oyuncuların evde çalışmak için her şeyi var. Çalışmaya, harekete devam etmeliler. Antrenman grupları var, oyuncular devam ediyor. Diyetlere de girilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak iyi durumda olmalılar.
"OYUNCULARIN İNDİRİM YAPMASI ŞART"
Oyuncuların maaşlarında indirim yapması şart. Şu andaki durumda herkes bir şeyler kaybedecek. Oyuncular kulüplerini seviyorsa, onları kurtarmak için bir şeyler yapmalı. Bugün bu fedakarlığı yapmak, yarını kurtarmak demek.
BEŞİKTAŞ YANITI
Lucescu, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Corona virüsü sonrası, Haziran'dan sonra göreceğiz" cevabını verdi.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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