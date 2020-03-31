Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! "Haziranda..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'dan yanıtı! "Haziranda..."

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! "Haziranda..."

A eski , İtalyan basınına corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. , ile ilgili sorulan soruya ise flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

A eski , İtalyan basınına corona virüsü salgını ve ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

TuttoMercatoWeb'e konuşan Lucescu, "Evdeyim, gazete okuyorum, işlerimi organize ediyorum. Oğlum Razvan ile konuşuyoruz. Virüsten sonra hepimiz psikologlara gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışık değil, özellikle de sporcular. İletişime devam etmek lazım, yoksa hepimiz evde deliririz." ifadelerini kullandı.

"DİYETLERE GİRİLMESİ GEREK"

Üst düzey oyuncuların evde çalışmak için her şeyi var. Çalışmaya, harekete devam etmeliler. Antrenman grupları var, oyuncular devam ediyor. Diyetlere de girilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak iyi durumda olmalılar.

"OYUNCULARIN İNDİRİM YAPMASI ŞART"
Oyuncuların maaşlarında indirim yapması şart. Şu andaki durumda herkes bir şeyler kaybedecek. Oyuncular kulüplerini seviyorsa, onları kurtarmak için bir şeyler yapmalı. Bugün bu fedakarlığı yapmak, yarını kurtarmak demek.

BEŞİKTAŞ YANITI

Lucescu, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Corona virüsü sonrası, Haziran'dan sonra göreceğiz" cevabını verdi.

  1. 31.03.2020
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