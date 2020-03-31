Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı! "Haziranda..."

A Milli Takımımızın eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına corona virüsü salgını ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

TuttoMercatoWeb'e konuşan Lucescu, "Evdeyim, gazete okuyorum, işlerimi organize ediyorum. Oğlum Razvan ile konuşuyoruz. Virüsten sonra hepimiz psikologlara gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışık değil, özellikle de sporcular. İletişime devam etmek lazım, yoksa hepimiz evde deliririz." ifadelerini kullandı.

"DİYETLERE GİRİLMESİ GEREK"

Üst düzey oyuncuların evde çalışmak için her şeyi var. Çalışmaya, harekete devam etmeliler. Antrenman grupları var, oyuncular devam ediyor. Diyetlere de girilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak iyi durumda olmalılar.

"OYUNCULARIN İNDİRİM YAPMASI ŞART"

Oyuncuların maaşlarında indirim yapması şart. Şu andaki durumda herkes bir şeyler kaybedecek. Oyuncular kulüplerini seviyorsa, onları kurtarmak için bir şeyler yapmalı. Bugün bu fedakarlığı yapmak, yarını kurtarmak demek.

BEŞİKTAŞ YANITI

Lucescu, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Corona virüsü sonrası, Haziran'dan sonra göreceğiz" cevabını verdi.