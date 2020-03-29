Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Sözleşme...
Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdikten sonra ivme yakalayan Beşiktaş, performans olarak yükselişe geçmişti. Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar atan ve tutanı sağlama almak için hamlelerini yapacak. İşte Beşiktaş'ın transfer operasyonuna dair detaylar...
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah- Beyazlılar, yeni yapılanma için düğmeye bastı.
Bu doğrultuda hamlelerini yapacak olan Beşiktaş, ilk adımı kale bölgesinde atacak. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını ayıracak.
KARIUS'UN YERİNE BABACAN
Alman file bekçisinin yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın, ekonomik durumları da göz önünde bulundurup kadrosuna hem maliyeti düşük hem de tecrübeli bir ismi kazandırma konusunda ilk adayını Volkan Babacan olarak belirledi.
MANDZUKIC'E 1+1 YILLIK KONTRAT
Bu sezon Burak Yılmaz'ın peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni dönemde gol bölgesinde bir sorun yaşamamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi...
Milli golcüye hem alternatif olabilecek hem de forma rekabetinde bulunabilecek bir golcü transfer etmek için harekete geçen Kara Kartal, menajerler aracılığıyla kulübe önerilen Mario Mandzukic'le 1+1 yıllık sözleşme yapmak için şartları zorlayacak...
- 29.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Sözleşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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