Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Sözleşme...

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah- Beyazlılar, yeni yapılanma için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda hamlelerini yapacak olan Beşiktaş, ilk adımı kale bölgesinde atacak. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını ayıracak.

KARIUS'UN YERİNE BABACAN

Alman file bekçisinin yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın, ekonomik durumları da göz önünde bulundurup kadrosuna hem maliyeti düşük hem de tecrübeli bir ismi kazandırma konusunda ilk adayını Volkan Babacan olarak belirledi.

MANDZUKIC'E 1+1 YILLIK KONTRAT

Bu sezon Burak Yılmaz'ın peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni dönemde gol bölgesinde bir sorun yaşamamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi...

Milli golcüye hem alternatif olabilecek hem de forma rekabetinde bulunabilecek bir golcü transfer etmek için harekete geçen Kara Kartal, menajerler aracılığıyla kulübe önerilen Mario Mandzukic'le 1+1 yıllık sözleşme yapmak için şartları zorlayacak...