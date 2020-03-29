Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Sözleşme... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Sözleşme...

devinden Mandzukic bombası! Sözleşme...

Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Sözleşme...

Teknik direktörlük görevine 'ı getirdikten sonra ivme yakalayan , performans olarak yükselişe geçmişti. Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar atan ve tutanı sağlama almak için hamlelerini yapacak. İşte Beşiktaş'ın operasyonuna dair detaylar...

'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah- Beyazlılar, yeni yapılanma için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda hamlelerini yapacak olan , ilk adımı kale bölgesinde atacak. Siyah-Beyazlılar, ekibi 'dan 2 yıllığına kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını ayıracak.

KARIUS'UN YERİNE BABACAN
Alman file bekçisinin yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın, ekonomik durumları da göz önünde bulundurup kadrosuna hem maliyeti düşük hem de tecrübeli bir ismi kazandırma konusunda ilk adayını olarak belirledi.

MANDZUKIC'E 1+1 YILLIK KONTRAT
Bu sezon 'ın peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni dönemde gol bölgesinde bir sorun yaşamamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi...

Milli golcüye hem alternatif olabilecek hem de forma rekabetinde bulunabilecek bir golcü etmek için harekete geçen , menajerler aracılığıyla kulübe önerilen 'le 1+1 yıllık sözleşme yapmak için şartları zorlayacak...

  1. 29.03.2020
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