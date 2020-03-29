Beşiktaş'ta kayıp büyük! 250 milyon tl...
Corona virüsü salgını birçok kulübü mali anlamda olumsuz yönde etkiledi. En çok etkilenen kulüplerden biri de Beşiktaş... 19 Mart'ta (19.03) saat 19.03'te başlatmayı düşündüğü bağış kampanyası corona virüsü salgını nedeniyle rafa kaldıran siyah-beyazlılarda bu kampanyanın 2021 yılında yapılacağı konuşulurken, Kartal Süper Lig'de kendi evinde oynayacağı 4 maçın gelirlerinden de mahrum kaldı. Bu 4 maçtan yaklaşık 16 milyon TL gelir bekleniyordu. İşte detaylar....
Siyah-beyazlı kulübün Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyası corona virüsü salgını sebebiyle mecburi olarak rafa kaldırılırken kasaya girmesi amaçlanan gelirler de sekteye uğradı. Sabah'ın haberine göre; 1 yıla yayılacak süreçte ilk etapta 100 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL kazanç bekleniyordu. Ancak, corona virüsü salgını nedeniyle kampanyanın başlangıcı önce Ekim-Kasım aylarına sonra da 2021 yılına ertelendi.
HER AY 30 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ
Beşiktaş'ta kayıp bununla da sınırlı değil. Ayda 30 milyon TL faiz ödemesi olan siyah-beyazlılarda kalan 8 haftanın 4'ü içeride oynanacaktı. Maç günü gelirleri olarak yaklaşık ortalama 3-4 milyon TL'den de mahrum kalan Kartal, TFF'den gelen muhtemel galibiyet primlerinden de oldu. İddaa'dan gelir alınamaması yönetimi düşündürüyor.
- 29.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta kayıp büyük! 250 milyon tl... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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