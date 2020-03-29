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29 Mart 2020, Pazar
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'ta kayıp büyük! 250 milyon tl...

Beşiktaş'ta kayıp büyük! 250 milyon tl...

Corona virüsü salgını birçok kulübü mali anlamda olumsuz yönde etkiledi. En çok etkilenen kulüplerden biri de ... 19 Mart'ta (19.03) saat 19.03'te başlatmayı düşündüğü bağış kampanyası corona virüsü salgını nedeniyle rafa kaldıran siyah-beyazlılarda bu kampanyanın 2021 yılında yapılacağı konuşulurken, 'de kendi evinde oynayacağı 4 maçın gelirlerinden de mahrum kaldı. Bu 4 maçtan yaklaşık 16 milyon TL gelir bekleniyordu. İşte detaylar....

Siyah-beyazlı kulübün Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyası corona virüsü salgını sebebiyle mecburi olarak rafa kaldırılırken kasaya girmesi amaçlanan gelirler de sekteye uğradı. Sabah'ın haberine göre; 1 yıla yayılacak süreçte ilk etapta 100 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL kazanç bekleniyordu. Ancak, corona virüsü salgını nedeniyle kampanyanın başlangıcı önce Ekim-Kasım aylarına sonra da 2021 yılına ertelendi.

HER AY 30 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ
'ta kayıp bununla da sınırlı değil. Ayda 30 milyon TL faiz ödemesi olan siyah-beyazlılarda kalan 8 haftanın 4'ü içeride oynanacaktı. Maç günü gelirleri olarak yaklaşık ortalama 3-4 milyon TL'den de mahrum kalan , 'den gelen muhtemel galibiyet primlerinden de oldu. İddaa'dan gelir alınamaması yönetimi düşündürüyor.

  1. 29.03.2020
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