Abdoulay Diaby'e Belçika'dan iki talip! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'e 'dan iki talip!

Abdoulay Diaby'e Belçika'dan iki talip!

'ın yaz transfer döneminde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'e ekipleri ve talip oldu.

'ta sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen ve takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan 'e iki ekibin talip olduğu açıklandı.

basınında yer alan habere göre ve , Diaby için devreye girdi.

SPORTING 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Portekiz ekibi 'un 28 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon euro talep ettiği ve futbolcuyu daha düşük bir miktara göndermeyi düşünmediği aktarıldı.

Ancak iki Belçika ekibinin de Malili futbolcu için 4.5 milyon euro ödemek istemediği belirtildi.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 18:50
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