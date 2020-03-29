Abdoulay Diaby'e Belçika'dan iki talip!

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen ve takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Abdoulay Diaby'e iki ekibin talip olduğu açıklandı.

Belçika basınında yer alan habere göre Club Brugge ve Standart Liege, Diaby için devreye girdi.

SPORTING 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un 28 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon euro talep ettiği ve futbolcuyu daha düşük bir miktara göndermeyi düşünmediği aktarıldı.

Ancak iki Belçika ekibinin de Malili futbolcu için 4.5 milyon euro ödemek istemediği belirtildi.