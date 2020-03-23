Yunus Mallı aşkı bitmiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yunus Mallı aşkı bitmiyor

aşkı bitmiyor

Yunus Mallı aşkı bitmiyor

Devre arasında da gündeme gelen orta saha için sezon sonunda tekrar çıkarma yapılacak. Yunus daha önce ’a olumlu yaklaşmıştı.

Yakın tarihte ve gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan , transferde ve 'yı merkez üssü haline getirecek. Gelen haberlere göre, son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyah-beyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti. Öte yandan G.Saray da sezon başında 'in isteği doğrultusunda Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istemiş ancak 'nın satışının gerçekleşmemesi nedeniyle askıya alınmıştı.

MERT DE LiSTEDE
Lıstede 'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

  1. 23.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunus Mallı aşkı bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN