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23 Mart 2020, Pazartesi
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Şimdiden ne söylesek boş!

Şimdiden ne söylesek boş!

da A ’a konuştu. Ligin durumu için bu ifadeyi kullandı. Herkese evde kalma çağrısı yaptı.

Beşıktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi , koronavirüs gündemini A 'a değerlendirdi. Bir haftadır evden çıkmamaya özen gösterdiğini açıklayan Torunoğulları, ''Bu virüsün statü, ırk, ülke, coğrafya ayrımı yok. Bu salgında bize düşen mücadele şekli, evde kalarak korunmak ve yayılmasını engellemek. Bunun için evden çıkmamalıyız. Moralimiz çok bozuluyor tabii ki" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN
Vırüsün spordaki etkilerini ve sonuçlarını şimdiden kestirmenin imkansız olduğunu söyleyen Torunoğulları, ''Maçlar ertelendi, futbolcularımız evde kendilerine verilen özel programları uygulayıp formda kalmaya çalışıyor, ama işin doğrusu bu virüsün nereye varacağını kimse kestiremiyor. Bu virüs bittiğinde durum ne olacak; ne söylesek boş. Ayrıca Beko'ya tüm kalbimle geçmiş olsun diliyorum'' diye konuştu.

LENS GiTMEK iSTiYOR
Yönetici Erdal Torunoğulları, oyuncularla tek tek görüştüğünü de belirtip 'in 'ya gitmek istediğini dil getirdi. Siyahbeyazlo yönetici "Lens ülkesine gitmek istiyor. Ne yapmalıyım dedi. Evde kal, gidemezsin dedim. Ben de bir yere gidemiyorum. Herkesin bulunduğu yerde kalmasında fayda var. Bu sadece Lens değil bütün oyuncular için geçerli. Devletimizin aldığı önlemlere uyup evde kalmamız gerekiyor. Bunları yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

  1. 23.3.2020
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