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26 Mart 2020, Perşembe
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'in keyfi yerinde

Boateng'in keyfi yerinde

’ın yıldızı yapılan ‘evde kal’ çağrısına uydu. , oğluyla birlikte TV ekranından mangal keyif yaptı.

'ın yıldızı , koronavirüs nedeniyle evden çıkmazken değişik bir yöntem geliştirdi. Salgın nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Boateng, hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Boateng, televizyon ekranından mangal videosu açarken oğlu ile birlikte mangal yapıyormuş gibi video paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu arada Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng'in eşi Melissa tüm dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden 'ya dönemediğini ve 'da kaldığını söyledi. İtalya'dan kaçmadığını belirten Satta, "'ye eşimin yanına geldim. Durumu oğluma izah ettim, küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor" derken; Boateng'in de koronavirüs testine girdiğini ve sonuçların negatif çıktığını söyledi.
  1. 26.3.2020
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