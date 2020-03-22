Karius'tan rakiplere gözdağı!
Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının ardından futbolcular evlerine çekilirken, Beşiktaş'ın kalecisi Karius da FIFA oynayarak zaman geçiriyor. Alman file bekçisi oyun oynarken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, "PSN numaranızı gönderin, seçeceğim kişilerle FIFA oynayacağım" diyerek kendine rakip aradı!
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki file bekçisi Karius, karantina günlerini FIFA oynayarak değerlendiriyor. Alman kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine seslendi ve kendisine gelen mesajlardan seçeceği kişilerle maç yapacağını açıkladı.
Karius diğer oyunculara gönderdiği mesajda, "PSN numaranızı gönderin, seçeceğim kişilerle FIFA oynayacağım." ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı kalecinin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 02:47
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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