Karius'tan rakiplere gözdağı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Karius'tan rakiplere gözdağı!

'tan rakiplere gözdağı!

Karius'tan rakiplere gözdağı!

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen maçlarının ardından futbolcular evlerine çekilirken, 'ın kalecisi da oynayarak zaman geçiriyor. Alman file bekçisi oyun oynarken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, " numaranızı gönderin, seçeceğim kişilerle FIFA oynayacağım" diyerek kendine rakip aradı!

'ın 26 yaşındaki file bekçisi Karius, karantina günlerini oynayarak değerlendiriyor. Alman kaleci hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine seslendi ve kendisine gelen mesajlardan seçeceği kişilerle maç yapacağını açıkladı.

diğer oyunculara gönderdiği mesajda, " numaranızı gönderin, seçeceğim kişilerle FIFA oynayacağım." ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı kalecinin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 02:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karius'tan rakiplere gözdağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN