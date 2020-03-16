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16 Mart 2020, Pazartesi
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Kartallar uğurladı

Kartallar uğurladı

Koronavirüs salgınına karşı Galatasaray-Beşiktaş derbinin seyircisiz oynanmasına karar verilirken, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar, uyarılara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı ve uğurlama töreni düzenledi.

Koronavirüs salgınına karşı Galatasaray-Beşiktaş derbinin seyircisiz oynanmasına karar verilirken, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar, uyarılara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı ve uğurlama töreni düzenledi. Beşiktaşlı futbolseverler, 'nde toplanarak teknik heyet ve ve oyuncuları tezahüratlarla Stadı'na gönderdi.
  1. 16.3.2020
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