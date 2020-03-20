Mağazalar geçici olarak kapatıldı!
Beşiktaş, resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
Beşiktaş, resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilip şöyle denildi: "Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz."
BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI
Siyah-beyazlı kulüp dün Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü (19 Mart) kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımları yapıldı. Özellikle instagram'da taraftar görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı ve "Dünyanın dört bir yanından gösterdikleri sevgiyle Beşiktaş'ı var eden büyük taraftarımıza minnettarız. #Dünya BeşiktaşlılarGünü" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımlar, Beşiktaşlı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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