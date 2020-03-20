Mağazalar geçici olarak kapatıldı!

Beşiktaş, resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilip şöyle denildi: "Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz."

BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp dün Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü (19 Mart) kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımları yapıldı. Özellikle instagram'da taraftar görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı ve "Dünyanın dört bir yanından gösterdikleri sevgiyle Beşiktaş'ı var eden büyük taraftarımıza minnettarız. #Dünya BeşiktaşlılarGünü" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımlar, Beşiktaşlı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı.