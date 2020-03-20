Mağazalar geçici olarak kapatıldı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Mağazalar geçici olarak kapatıldı!

Mağazalar geçici olarak kapatıldı!

Mağazalar geçici olarak kapatıldı!

, resmi ürünlerini satan , koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

, resmi ürünlerini satan , mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilip şöyle denildi: "Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz."

BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI
Siyah-beyazlı kulüp dün Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü (19 Mart) kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımları yapıldı. Özellikle instagram'da taraftar görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı ve "Dünyanın dört bir yanından gösterdikleri sevgiyle Beşiktaş'ı var eden büyük taraftarımıza minnettarız. #Dünya BeşiktaşlılarGünü" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımlar, Beşiktaşlı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı.

  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mağazalar geçici olarak kapatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN