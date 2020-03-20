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20 Mart 2020, Cuma
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Erteleme son derece doğru

Erteleme son derece doğru

Başkanı , koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı , koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi kararının doğru olduğunu söyledi. Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Olması gerekenler kulüplerle görüş alışverişi yapılarak değerlendirilir" dedi.
  1. 20.3.2020
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